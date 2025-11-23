Fiorentina da programma salvezza. La Nazione: "Più ordinata ora che con Pioli"

La Nazione definisce il risultato ottenuto dalla Fiorentina ieri, contro la Juventus, come il miglior pareggio della stagione. La legge Vanoli colpisce ancora e vale un altro punto: piccoli passi, recita la regola del nuovo allenatore, per il programma salvezza, anche se alla fine il passettino (ovvero il punto) con la Juve ha un valore non trascurabile. Sul piano motivazionale e di carattere, la Fiorentina ha lanciato segnali di ripresa. Di cambio di passo. Ma resta ancora una fragilità di fondo che porta la squadra a commettere errori banali e pericolosi - si legge -.

Il giornale fiorentino, poi, traccia una serie di spunti che ha ribadito il match di ieri: "Primo: Kean e Piccoli non sono poi così poco complementari come l’allenatore aveva giurato. Secondo: Fagioli può fare ed è un regista. Così a restare fuori sono Gud e Nicolussi Caviglia. Terzo: la Fiorentina sembra più ordinata rispetto alle partite della gestione Pioli. [...] E’ all’inizio della ripresa che la Fiorentina in un rigurgito di orgoglio decide di provare a raddrizzare subito la serata. Mandragora pareggia (gran gol) e accende un forcing che mette sotto stress la difesa della Juve. Forcing che però si esaurisce quando la squadra viola cala e lascia le chiave del gioco ai bianconeri. McKennie ci prova e De Gea fa il miracolo. Di fatto è questa l’ultima cartolina del match che consegna alla Fiorentina di Vanoli il secondo punto in due partite".