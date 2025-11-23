"La Fiorentina reagisce". Repubblica fiduciosa: "Ma il giochino 'palla a Kean' non basta"

vedi letture

"Rimane una Fiorentina che ha dimostrato di avere consapevolezza della sua classifica e la mentalità di chi sa che deve faticare per uscire dalla zona retrocessione. Finalmente la squadra viola ha messo in campo una condizione atletica decisamente migliore, ed è riuscita a recuperare dopo essere andata in svantaggio, lei che finora era la regina dei punti persi dopo aver segnato per prima". Inizia così il commento de la Repubblica (ed. Firenze), a cura di Giuseppe Calabrese, sul pari ottenuto dai viola contro la Juventus. Poi, prosegue l'analisi: "Vanoli, insomma, può essere soddisfatto anche se niente è stato ancora fatto, e la strada per uscire dalla crisi sarà lunga.

[...] Certo se avesse undici Kean sarebbe tutto più facile. [...] Solo che il giochino palla a Kean e speriamo che faccia gol è un po’ troppo prevedibile. Per tirarsi fuori da questa situazione ci vorrebbe un po’ di coraggio. Quello che ha permesso a Mandragora di tirare fuori un gol incredibile. Però la partita con la Juve è tutta qui, sul resto c’è ancora da lavorare. E parecchio. Ma i segnali che Vanoli aveva visto a Genova, si sono rivisti ieri e adesso si devono smussare alcuni angoli per trovare la direzione giusta. Per lunghi tratti la squadra è sembrata un po’ disordinata, a volte perfino un po’ anarchica e ha concesso troppo possesso palla ai suoi avversari. Non è questa la Fiorentina che ha in testa Vanoli, ma la reazione dopo aver subito gol è il segnale evidente di un gruppo che ci crede e che ha voglia di riprendersi i punti perduti. Una rincorsa lunga e faticosa, in cui tutti devono sentirsi coinvolti, perchè tutti dovranno dare il loro contributo".