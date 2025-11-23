Cori a Vlahovic e rigore tolto alla Juventus, CorSera: "Sollevati dubbi poco chiariti"

Anche il Corriere della Sera, sulle sue pagine odierne, prende posizione in merito ai cori razzisti che ha sollevato ieri il Franchi verso Dusan Vlahovic, costringendo l'arbitro al richiamo del pubblico tramite le casse dello stadio. Tra due sospensioni per gli ignobili gesti contro il serbo e il consulto alla Var che, sollevando dubbi più che chiarirli, ha finito per cancellare il rigore guadagnato dall'ex viola, dopo tacco e tunnel su Pablo Mari, ci sono state le uniche due "fucilate" dell'incontro, quelle di Kostic e Mandragora. Questo il commento del quotidiano, che poi aggiunge: "E dire che i padroni dell’arena avevano fin qui perso quattro delle cinque partite casalinghe avute fin qui. Nel dubbio, la Juve s’è ritrovata in un primo tempo complicato: la troppa lentezza nel fare salire il pallone permetteva infatti alla Fiorentina di chiudere gli spazi, per non parlare degli errori tecnici, da rivendita all’ingrosso.

E l’inerzia, presto ceduta al nemico, che è andato all’intervallo con più possesso (58 per cento alla pausa) e iniziativa. Lì, la Juve s’era salvata con il moschetto di Kostic, cui seguirà il nulla: altro che fucili, manco c’erano inneschi e polvere da sparo. E con un’unità d’intenti, nella manovra, da rapporto dell’Ufficio politico anni Settanta: si allontanarono alla spicciolata (dal gioco)".