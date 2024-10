DIFESA, In Conference possibile debutto di Moreno

FirenzeViola.it

Giovedì 3 ottobre la Fiorentina fa il suo esordio in Conference contro il The New Saints e Raffaele Palladino deve fronteggiare un'emergenza in difesa. Come riporta La Nazione, contro i gallesi saranno assenti per squalifica rimediata nei preliminari contro la Puskas Akademia Comuzzo, Ranieri e Quarta.

Le soluzioni per Palladino sono due: una difesa a quattro con Kayode e Biraghi terzini, con il debutto di Moreno e il ritorno di Marin Pongracic (se ce la farà a smaltire l'infortunio). La seconda soluzione è il ritorno della linea difensiva a tre con Biraghi adattato a braccetto di sinistra, insieme a Pongracic e Moreno. Con molta probabilità, per la sfida sarà convocato il giovane Baroncelli (già aggregato alla prima squadra nelle amichevoli estive) e tornato ieri in campo con la Primavera dopo un mese di stop.