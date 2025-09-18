Difesa ballerina e attacco inconsistente, CorFio: "Il paradosso dei viola"

Il Corriere Fiorentino traccia un primo bilancio dell'efficiacia offensiva dei viola. Il quotidiano scrive di una manovra lenta e poco incisiva, che ha prodotto 39 tiri complessivi ma soltanto 8 nello specchio: appena il 20%, una delle percentuali più basse in campionato. Nelle prime giornate la Fiorentina ha segnato solo due gol, grazie a Mandragora e Ranieri. Neppure Kean è riuscito a influire come da attese: su 10 conclusioni, una sola ha centrato la porta. Il paradosso - si legge - è che se la difesa continua a concedere troppo, l’attacco non compensa coi gol.