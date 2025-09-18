Difesa ballerina e attacco inconsistente, CorFio: "Il paradosso dei viola"
FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino traccia un primo bilancio dell'efficiacia offensiva dei viola. Il quotidiano scrive di una manovra lenta e poco incisiva, che ha prodotto 39 tiri complessivi ma soltanto 8 nello specchio: appena il 20%, una delle percentuali più basse in campionato. Nelle prime giornate la Fiorentina ha segnato solo due gol, grazie a Mandragora e Ranieri. Neppure Kean è riuscito a influire come da attese: su 10 conclusioni, una sola ha centrato la porta. Il paradosso - si legge - è che se la difesa continua a concedere troppo, l’attacco non compensa coi gol.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
Mario TeneraniÈ già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta “FNC” merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C’è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com