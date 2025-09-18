Segnali incoraggianti da Gud. La Nazione: "Punta a una maglia da titolare"

La Nazione, stamani in edicola, si occupa anche di Albert Gudmundsson, che si era fermato la settimana scorsa per via di alcuni problemi fisici accusati in Nazionale. Segnali incoraggianti da parte dell’islandese - si legge - che ha lavorato regolarmente con i compagni e col pallone. È in crescita e punta a riprendersi la maglia da titolare già nel prossimo impegno al Franchi contro il Como.

