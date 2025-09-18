Jeda: "Tanti cambiamenti, ma la Viola può stupire. Aspettiamo 10 giornate"

vedi letture

Jeda, ex attaccante, ha commentato l'avvio di stagione della Fiorentina, offrendo le sue analisi in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it. Ecco le sue dichiarazioni: "Nella Fiorentina ci sono stati tanti mutamenti, quindi è necessario dare all'allenatore il tempo di individuare bene la squadra e di far crescere l'intesa tra i giocatori a disposizione. Aspettiamo 7-8, anche 10 giornate e potremo avere un'idea più chiara sul fatto che gli investimenti siano stati fatti in maniera più o meno corretta.

Inoltre, dal mio punto di vista, la Fiorentina sarà un personaggio importante in questo campionato, non nella corsa allo scudetto ma sicuramente per le posizioni europee subito dietro. Ha infatti tutte le carte in regola per fare bene: ha speso, ha un tecnico con grandi abilità e può intraprendere un percorso importante".