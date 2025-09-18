Gudmundsson accelera e punta il Como: spera in una maglia dal primo minuto
La buona notizia è che Albert Gudmundsson è tornato stabilmente in gruppo. L'attaccante islandese si era infortunato in Nazionale contro l’Azerbaigian e aveva dovuto fare ritorno a Firenze per iniziare il processo di recupero. Sebbene non preoccupasse particolarmente, sembrava che potesse servirgli qualche giorno in più per riacquistare la condizione e riprendere con gli allenamenti completi, assieme ai suoi compagni di squadra. Invece da martedì pomeriggio lavora a pieno regime.
Nel mirino c'è il Como.
A questo punto l’ex Genoa vuole convincere Stefano Pioli a valutarlo attentamente in vista della partita col Como. Non solo per una convocazione che ormai appare scontata, ma anche per una maglia da titolare. Gud proverà l’accelerata decisiva in questi giorni, conscio di potersi giocare un posto dal primo minuto piuttosto che uno spezzone di gara considerevole. La sua speranza è di ritrovare la forma migliore e di aiutare la squadra ad affrontare un avversario tutt’altro che abbordabile.
La stagione di Gud.
C’è grande aspettativa su Gudmundsson dopo la prima stagione di ambientamento alla Fiorentina, caratterizzata dagli alti e i bassi. La grande discriminante, quest’anno, può essere la presenza di Pioli che ha già dimostrato di saper gestire efficacemente quei giocatori di talento ma dal carattere ‘complicato’. Vedi Rafael Leao ai tempi del Milan. Il fantasista viola dovrà metterci del suo, condizione fisica permettendo. A partire dall’impegno di domenica contro il Como di Cesc Fabregas.
