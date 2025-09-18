Fiorentina e Como oggi concorrenti, Nazione: "C'è una grossa differenza"
La Nazione quest’oggi propone un confronto tra le realtà calcistiche Fiorentina e Como. Qualche anno fa - si legge - sembravano appartenere a due mondi distanti: da una parte i viola proiettati verso l’Europa, dall’altra i lariani impegnati a rincorrere la salvezza o la Serie A. Oggi, invece, le distanze si sono assottigliate e le due società si ritrovano a competere quasi sullo stesso piano.
I viola oggi valgono poco più di 289 milioni mentre il Como, che due stagioni fa militava ancora in Serie B, si attesta già oltre 248 milioni. Differenza sostanziale? La filosofia: la Fiorentina punta a un’identità sempre più italiana, il Como rappresenta una “multinazionale” con una rosa composta per l’80,6% da giocatori stranieri.
