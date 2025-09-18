Buone notizie dal Viola Park: Kean è tornato ad allenarsi. Ok per il Como

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:47Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Buone notizie sul fronte Moise Kean. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, oggi l’attaccante della Fiorentina si è presentato regolarmente al Viola Park per partecipare all’allenamento. Lo stato febbrile che gli ha precluso la seduta di ieri è stato smaltito con grande puntualità: il classe 2000 sarà disponibile per l’appuntamento di domenica contro il Como. 