Difesa a tre e due punte di peso, Pioli rilancia. la Repubblica: "Gud dietro Dzeko e Kean"

Nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, la Repubblica (ed. Firenze) si affaccia allo scontro col Pisa descrivendolo dapprima sul piano emotivo. Da una parte una rivalità che affonda le radici nel medioevo, e nella diversa considerazione e gradimento tra papa e imperatore, tra guelfi e ghibellini, dall’altra una partita dalla posta in palio altissima, con una situazione di classifica per entrambe non piacevole. Da una parte un incontro atteso dalle tifoserie da trent’anni, in nome di una forte antipatia calcistica, dall’altra due allenatori che cercano la prima vittoria per scacciare via, Gilardino, i tanti complimenti uniti a pochi punti, Pioli, le critiche feroci di una partenza che Firenze si aspettava diversa, più lanciata e con meno esitazioni.

Pisa-Fiorentina è tutto questo, ma lato viola pesa qualcosa in più. La squadra è partita a rilento e le critiche hanno già preso il largo, Pioli venerdì le ha incassate in conferenza sottolineando che i malumori sono frutto di una piazza con alte aspettative. La sua squadra dovrà mettere in campo a Pisa qualità sicuramente, ma dovrà dimostrarsi mentalmente pronta a una battaglia, a una partita fisica, maschia. La Fiorentina per il tecnico dovrà avere la fame di una squadra, come quella di Gilardino, che lotta per la salvezza ma allo stesso tempo la qualità in alcune giocate di chi punta al vertice. Per farlo in settimana non sono mancati esperimenti per trovare la formula migliore, con esperimenti tattici sia di 4-2-3-1 che di 3-4-1-2, modulo poi scelto, e soprattutto cercare di recuperare tutti quei giocatori, Gudmundsson e Kean in primis in grado di decidere con la loro qualità la partita. Gud giocherà così alle spalle di Kean e Dzeko, mentre Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia e Gosens saranno i centrocampisti - secondo il quottidiano locale -. Dietro torna Comuzzo con Pongracic e Ranieri.