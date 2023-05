DIA, Juve, Milan e Inter si muovono: vale 30 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alla sua prima stagione in Serie A, Boulaye Dia ha già attirato l'attenzione delle grandi. A 26 anni l'attaccante della Salernitana ha messo a segno 30 presenze nella massima serie con numeri da capogiro: per lui 15 reti all'attivo, per una media gol di 151'. Arrivato a Salerno in estate quando il club amaranto ha rilevato il contratto ch e legava il giocatore al Villareal, verrà riscattato dalla stessa Salernitana per 12 milioni, ora che ne vale 30-35. Un affare che, dopo quello di Kvara, può essere definito il migliore della scorsa estate di mercato per costo e rendimento. Ora Juve, Milan e Inter si muovono: come riporta il Corriere dello Sport, parte l'assalto all'attaccante senegalese.