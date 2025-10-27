De Sinopoli sul tema stadio: "Colpe evidenti, pagano i tifosi: sarà il 'Rabbercio Stadium'"

Sulle pagine odierne de La Nazione, a proposito del tema legato ai ritardi nei lavori dello stadio Franchi, trova spazio un'intervista al leader dell'ATF Federico De Sinopoli. Queste alcune delle sue considerazioni: "Quella di non allontanarsi da Firenze è stata una nostra richiesta precisa. Anche perché in Toscana non ci sono stadi adeguati per ospitare flusso di tifosi al seguito della Fiorentina. Se volevano mandare via la squadra avrebbero dovuto trovare una soluzione in linea con le esigenze dei tifosi. Le colpe sono evidenti, è stata fatta una scelta che se lasciava dei dubbi nei mesi scorsi, oggi possiamo dire esser stata proprio sbagliata. Il ‘Rabbercio Stadium’ è il nome di quello che verrà fuori, l’ironia dei fiorentini la si conosce e così è stato ribattezzato.

La sfida vera era far rivivere il Franchi non per le partite di calcio, con lo stadio nuovo che sarebbe anche potuto sorgere accanto allo stadio attuale. Ci fosse stata la voglia di farlo costruire al privato, lo spazio si sarebbe potuto trovare. Il centenario sarà festeggiato in un cantiere triste: oggi andare al Franchi mette tristezza".