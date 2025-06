FirenzeViola Dopo il vice Kean caccia al vice Dodo: prende quota il nome di Calabria

vedi letture

Con Edin Dzeko preso potenzialmente come vice Kean, quel ruolo rimasto scoperto tutta la scorsa stagione, ora la Fiorentina si potrebbe muovere rapidamente per coprire il ruolo di terzino destro. Anche il vice Dodo infatti è stato un ruolo rimasto scoperto dopo l'addio di Kayode e nelle scorse ore i viola avrebbero avviato i contatti con l'entourage di Davide Calabria, uno dei giocatori simbolo dello scudetto vinto da Pioli col Milan.

La situazione contrattuale

Calabria è in scadenza di contratto con il Milan e il Bologna non ha trovato ancora l'intesa per confermarlo in rossoblu. In questo contesto si potrebbe inserire la Fiorentina, con Stefano Pioli che riabbraccerebbe volentieri l'esterno anche per il potenziale ruolo che potrebbe ricoprire all'interno dello spogliatoio. I due ostacoli da superare sono l'ingaggio e le eventuali richieste dell'entourage, ma la trattativa è aperta.

Un vice potenzialmente perfetto

Calabria la scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia sotto la guida di Vincenzo Italiano, giocando 27 presenze totali con un gol in Coppa Italia e un assist in campionato. Non uno score da titolare, ma anche in viola potrebbe arrivare per ricoprire il ruolo di alternativa, soprattutto se dovesse restare Dodo. Il suo nome non è il solo, ci sono anche Marusic in uscita dalla Lazio e Ratiu del Rayo Vallecano, ma la presenza di Pioli in panchina potrebbe cambiare le priorità, e Calabria potrebbe ripartire da un'esperienza d'alto profilo in una squadra, come quella Viola, che punterà in primis a vincere la Conference oltre che a dare seguito al sesto posto conquistato nell'ultima stagione.