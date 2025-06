FirenzeViola Dzeko alla Fiorentina: è fatta! I dettagli dell'accordo col bosniaco

La Fiorentina mette le mani su Edin Dzeko. Negli ultimi minuti è stato raggiunto un accordo tra i dirigenti viola e l'attaccante bosniaco sulla base di un accordo di un anno più uno di opzione per l'anno successivo. Dopo il lungo corteggiamento da parte del Bologna, l'opera di convincimento da parte di Pradè e Goretti ha fatto breccia, col giocatore che dopo l'ottima esperienza al Fenerbahce è pronto a tornare in Italia e mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Bologna superato

Una trattativa che va avanti da qualche settimana e che ha visto Dzeko prima avvicinarsi tantissimo al Bologna, con Sartori che era andato anche ad incontrarlo a margine della convocazione in Nazionale, poi dire sì alla Fiorentina che è riuscita a inserirsi e poi a raggiungere l'obiettivo. Dzeko è stato spinto tra le braccia della Viola anche dalla moglie che fin da subito ha preferito l'ipotesi toscana rispetto a quella rossoblu.

Ingaggio e contratto

L'attaccante 39enne, dopo i 21 gol segnati in Turchia nell'ultima stagione, arriverà in viola percependo un ingaggio da 1,8 milioni di euro più bonus, come detto con un'opzione attivabile per l'eventuale stagione successiva. Ecco il primo colpo di mercato in vista del prossimo campionato sotto la guida di Stefano Pioli, è il Cigno di Sarajevo, è Edin Dzeko.