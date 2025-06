Calciomercato La Roma prova a inserirsi per Gudmundsson. Parisi alla Lazio se parte Tavares

Gudmundsson, occhio alla Roma

Continua a tenere banco il futuro di Albert Gudmundsson. Ieri, giorno del suo compleanno, l'islandese ha utilizzato i propri social per rilanciare tutti gli auguri che gli sono arrivati dalle pagine dedicate alla Fiorentina. Un chiaro messaggio da parte dell'attaccante che vorrebbe restare in viola ma che deve fare i conti con la trattativa tra Fiorentina e Genoa. In tutto questo si inserisce anche la Roma, pronta a muoversi con un prestito con obbligo condizionato, stesse condizioni che ha proposto un anno fa il club di Commisso per aggiudicarsi il prestito del calciatore.

Ritorno e partenza immediata

Tra i tanti prestiti che torneranno a Firenze, Sottil e Ikoné sono destinati a tornare solo momentaneamente perché entrambi sono già sul mercato. Il primo piace molto al Sassuolo, che lo segue da prima della retrocessione, il secondo ha mercato all'estero dopo i buoni mesi passati alla corte di Fabregas al Como.

Due nomi per gli esterni

Si fanno i primi nomi anche per gli esterni che Pioli potrebbe richiedere per un eventuale 4-2-3-1. Il primo è quello di Strefezza, di proprietà dello stesso Como e che piace a Pradè da diversi mesi. L'altro è un nome assolutamente nuovo come quello di Yeremay Hernandez, esterno di proprietà del Deportivo la Coruna, che l'anno scorso ha segnato 15 gol in Segunda Division. Proprio perché gioca in cadetteria potrebbe avere un prezzo relativamente abbordabile e potrebbe risultare una buona scommessa offensiva.

Parisi in orbita Lazio

La Lazio intanto è interessata a Parisi ma solo nel caso in cui dovesse partire Nuno Tavares. L'esterno è stata una delle rivelazioni dello scorso campionato biancoceleste ma potrebbe avere difficoltà a digerire i dettami tattici di Sarri. In caso di partenza potrebbe finanziare parte del mercato laziale, con la società di Lotito che a quel punto potrebbe davvero provare a prendere l'ex Empoli ora esterno della Fiorentina.