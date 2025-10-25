Da Viti a Ndour passando per Fortini: bene a Vienna, carichi e pronti all'uso

"Pronti all'uso". Il Corriere Fiorentino definisce così i giocatori schierati in campo giovedì sera da Stefano Pioli, che dalle "alternative" ha tratto buone sensazioni nella sfida col Rapid Vienna. Da Comuzzo a Viti, passando per Fortini, Ndour, Parisi per arrivare fino a Dzeko e Piccoli. Sette cambi (ai quali va aggiunta la buona prestazione di Fagioli, candidato forte per giocare anche domenica), rispetto a San Siro, e una prestazione (collettiva) finalmente di alto livello. In particolare, il quotidiano locale si concentra su tre calciatori che hanno messo in mostra qualcosa in più.

Il primo dei quali è Mattia Viti. Arrivato in prestito dall’Empoli dopo qualche stagione non semplicissima, in Austria ha giocato con grande serenità in entrambe le fasi: non ha sbagliato niente in marcatura e si è proposto sempre con personalità e qualità quando c’era da impostare l’azione. Per ora ha raccolto poco (238’ giocati in tutto) e davanti ha il capitano ma per il tecnico non esistono intoccabili e continuando così, chissà, presto potrebbe anche ribaltare la gerarchia. Discorso abbastanza simile per Nicolò Fortini. Già col Como, considerando il contesto, aveva risposto presente e col Rapid è stato tra i migliori fornendo anche l’assist a Dzeko per lo 0-2. Può giocare a sinistra al posto di Gosens, soprattutto perché Parisi al contrario continua a balbettare, e come visto può stare a destra. Certo prendere il posto a Dodò è dura, ma se il brasiliano non dovesse dare segnali diversi da quelli mandati fin qua allora non ci sarebbe da sorprendersi in caso di sorpasso. E poi Cher Ndour, in gol per la seconda partita di Conference consecutiva. Partito bene in estate e titolare nelle primissime gare della stagione, era via via sparito dai radar: neanche un minuto 4 partite su 7 in serie A, e solo spezzoni nelle altre tre. Eppure in Under 21 è sempre stato protagonista e ora, anche alla luce di un Mandragora in calo, di nuovo in rampa di lancio.