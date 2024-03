D'AVERSA, Squalifica in vista. Per D. Rossi furono 3 mesi

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

A decidere sulla squalifica per Roberto D'Aversa dopo i fatti che lo hanno visto protagonista ieri al Via del Mare sarà il Giudice Sportivo che domani delibererà sul turno di Serie A. Ma La Gazzetta dello Sport ipotizza una maxi-squalifica per l'allenatore ripescando il Codice di giustizia sportiva, al comma 2 dell’art. 39, nel quale si legge: «Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato».

Il precedente riguarda Fiorentina-Novara del 2 maggio 2012, quando Delio Rossi prese a pugni Ljajic in panchina: in quel caso fu esonero e tre mesi di squalifica scontati quasi interamente in estate. L’ipotesi più accreditata per D’Aversa è quella di uno stop che lo tenga lontano dai campi fino a fine stagione, ma tutto dipende da che cosa ha in mano il Giudice.