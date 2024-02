CUCCI, Commisso mi inquieta. Lasciate stare Sant'Artemio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Italo Cucci parla della situazione degli stadi in Italia e definisce gli stadi come il Franchi, stadi del futuro: "Commisso - che non è un intellettuale di Capalbio ma neppure uno sprovveduto e per questo mi inquieta - ne pretende la demolizione perché è "troppo vecchio". Non sa, il generoso calabro/americano, che lo stadio fiorentino è un esempio di architettura razionalista, una delle più innovative e avveniristiche architetture italiane tra le due guerre, come dimostra la pensilina priva di sostegni intermedi, le scale elicoidali e la torre di Maratona ammirati in tutto il mondo.

Capolavori. Lasciateli vivere al sole o nelle notti magiche con i loro sogni, i vecchi stadi d'Italia".