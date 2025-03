Cuadrado punta la "sua" Viola: ora cerca un altro gol dell'ex, il primo al Franchi

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si fa il punto su quelle che sono le condizioni di salute della rosa dell'Atalanta in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica prossima e in particolare ci si concentra su come sta Juan Cuadrato, che pare ormai prossimo al rientro: il colombiano ha giocato la Champions League, ha saltato la Supercoppa per infortunio e sta contribuendo a tenere l’Atalanta in zone altissime ancora una volta in campionato. Il suo recupero per la trasferta di Firenze avrebbe un sapore particolare. Nel suo vecchio stadio, davanti ai suoi ex tifosi, potrà riportare sprint e fantasia sulla fascia.

Magari trovando il terzo gol in carriera contro la Viola dopo i due realizzati con la Juventus. Sempre in casa, mai al Franchi.