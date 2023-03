CT MAROCCO, Amrabat un mostro, ma senza Mondiale...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il ct del Marocco Walid Regragui ha rilasciato una lunga intervista all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando anche dei viola Amrabat e Sabiri. Queste le sue parole: "Amrabat è un giocatore fortissimo e sono contento che grazie al Mondiale il suo valore sia stato riconosciuto universalmente. Senza il Mondiale poteva rischiare di passare al lato della gloria. Grande cuore, atleticamente un mostro, sa fare tutto. Ci ha messo un po’, ma ha finalmente capito qual è il suo ruolo, quali sono le sue reali possibilità e capacità".

Su Sabiri...

"Un giocatore di grande talento che non è ancora esploso, un po’ come Amrabat qualche tempo fa. Deve ancora lavorare a livello mentale, perché ha tutto: grosso, forte, tecnico, gran tiro. È ciò che gli ho detto in questi giorni: capisco le sue difficoltà alla Sampdoria ma deve crescere come è cresciuto Amrabat alla Fiorentina, perché può esplodere. Il rigore tecnico del campionato italiano gli fa bene: a me i giocatori che arrivano dalla Serie A piacciono molto perché portano un’identità tattica differente a quella degli altri campionati".