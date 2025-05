Gosens: "Sentivamo il Betis cantare, ecco cosa ho detto ai compagni"

Con le mani tra i capelli e la delusione negli occhi, Robin Gosens ha parlato ieri sera dalla pancia del Franchi ai canali ufficiali della Fiorentina: "Il cuore piange. Mi dispiace veramente tantissimo per noi e per i tifosi che ci hanno spinto. Volevamo portare a casa questa finale a tutti i costi e abbiamo dato tutto, purtroppo però un episodio ha deciso la partita. Sono molto vuoto perché c'era la sensazione che la partita fosse alla nostra portata".

Dispiace anche parlare dopo eliminazioni così.

"Avevamo fatto una bellissima rimonta che non era facile, dopo il gol preso poteva essere una mazzata. Alla lunga contano i dettagli e alla fine abbiamo preso un gol abbastanza banale, poi c'entra la fatica e la mancanza di freschezza. Soprattutto nel secondo tempo avremmo dovuto attaccare meglio la profondità, non siamo riusciti a giocare sopra la prima linea di pressing loro. Dobbiamo analizzare molto bene la partita anche se è molto difficile. Ora deve essere una forza e fare 9 punti in campionato, ce lo meritiamo: abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa e quanto fa crescere. La voglio rigiocare a tutti i costi, dobbiamo trasformare la tristezza in energia positiva".

Poi Gosens racconta: "Nello spogliatoio eravamo tutti vuoti e abbiamo sentito il Betis cantare, ho detto ai compagni di ascoltare bene perché deve far venire fuori la rabbia da trasformare in energia. Solo così possiamo andare avanti e fare 9 punti in campionato".

Un pensiero per i tifosi?

"Non abbiamo perso contro una squadra di seconda categoria... Sono molto forti ma li avevamo tenuti molto bene restando sempre in partita. Vincere è sempre molto più bello e dobbiamo imparare da queste sconfitte. Un pensiero ai tifosi, dopo la partita ci hanno spinto e ora tutti insieme cerchiamo il fuoco per chiudere al massimo il campionato".