Cremonese-Fiorentina sfida decisiva, La Nazione: "Kean può essere l'arma in più"

Come riferisce La Nazione, la Fiorentina si prepara alla sfida decisiva contro la Cremonese, che potrebbe decidere la stagione, con l'attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Moise Kean. La sua presenza sarebbe molto importante per i viola, ma rimane da capire se l'attaccante sarà almeno a disposizione per la sfida dello Zini. Il conto alla rovescia è iniziato dopo la gara di Conference League, la Fiorentina deve vincere per superare la squadra di Nicola in classifica, distanziarla di tre punti e spingerla verso la zona retrocessione.

Tuttavia non sarà una partita semplice. La Cremonese, che si gioca una delle ultime possibilità per salvarsi, sarà un avversario molto motivato e difficile da affrontare. Inoltre, durante la stagione la Fiorentina ha spesso faticato proprio contro squadre di livello medio-piccolo. A rendere l’atmosfera ancora più tesa contribuiranno lo stadio pieno e l’assenza dei tifosi viola, squalificati.