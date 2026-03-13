Piccolo passo avanti, CorSport: "Oggi la Fiorentina è questa: non può fare di più"

"Un piccolo passo avanti". Questo il titolo, ma anche la chiave di lettura, che dà il Corriere dello Sport-Stadio alla vittoria della Fiorentina contro il Rakow, nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Il quotidiano, con la firma di Alberto Polverosi, propone questa analisi al successo risicato ottenuto ieri dai viola: "Chiariamo subito: non è stata una partita entusiasmante e se di fronte al Rakow ci fosse stata una Fiorentina in salute avremmo parlato di una partita scialba, con poco ritmo, con poca pressione, con poca velocità, anche se con una buona determinazione. Davanti ai polacchi, invece, c’era una squadra meritatamente quart’ultima in Serie A, appena uscita dalla zona-retrocessione e in attesa dello scontro-verità di Cremona, per questo i 90 minuti di Conference, con vittoria annessa, vanno visti e giudicati in un altro modo. Oggi la squadra di Vanoli non può fare più di questo, cioè una partita modesta, ma con una sola disattenzione, giocata in buona parte nella metà campo degli avversari e portata in fondo senza una di quelle figuracce che hanno contraddistinto anche la sua stagione europea".

Continua poi il Corriere: "Oggi la Fiorentina è questa e non può fare di più, è la ragione per cui il 2-1 in rimonta va considerato come un passo avanti. Quello che proprio non si può spiegare è il modo in cui ha preso gol: ancora su calcio piazzato.[...] La Conference non può essere un impiccio, anche perché l’allenatore ha un organico abbondante e dei titolari di coppa a Cremona ce ne saranno pochi, Ranieri, Parisi (l’unico davvero in ottime condizioni), forse Mandragora, forse Piccoli se Kean non recupera. Deve essere invece un’occasione per capire il futuro di tanti ragazzi. [...] La qualificazione si deciderà in Polonia al ritorno, dopo la Cremonese e prima dell’Inter, queste sono le due partite che la Fiorentina non può sbagliare".