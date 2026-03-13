Boccata d'aria fresca per il CorFio: "La Fiorentina non molla. Cremona occasione ghiotta"

Per il Corriere Fiorentino, il 2-1 arrivato contro il Rakow al Franchi rappresenta per la Fiorentina "una boccata d'aria in vista di Cremona". È questo il titolo dell'approfondimento che si trova oggi sul quotidiano locale, a cura di Ernesto Poesio. "Si è regalata una serata dolce, la Fiorentina, e mai come di questi tempi ce n’era davvero bisogno - inizia il commento -. Per scacciare la delusione dopo il pareggio anonimo contro il Parma e riconquistare un po’ di fiducia in vista della gara fondamentale per la stagione di lunedì prossimo a Cremona. Non sappiamo se questa Fiorentina avrà la forza e la qualità di andare avanti a lungo in questa coppa, soprattutto quando il livello degli avversari si alzerà (potrebbe avvenire già ai quarti in caso di passaggio del turno). Ma di sicuro, per il momento, la parentesi europea nonostante alti bassi che non sono mancati, può rappresentare una boccata d’aria fresca in uno spogliatoio dove troppo spesso si è respirata paura e rassegnazione".

Spazio poi al futuro e all'orizzonte, inevitabilmente, c'è la fondamentale gara contro la Cremonese: "Ed è proprio la voglia di non mollare che rappresenta per Vanoli la miglior notizia della serata. Perché nella sofferenza e nella capacità di ribaltare un risultato negativo è più facile rinsaldare un gruppo che fino a oggi ha invece dovuto ingoiare soprattutto delusioni. Ora però, archiviata la fatica di coppa, è giusto tornare a pensare esclusivamente alla gara di Cremona. I viola arrivano con un solo punto di vantaggio. Troppo poco per poter fare calcoli. L’occasione di dare una sferzata alla classifica allontanando ancora di più la squadra di Nicola è troppo ghiotta. Al centro dell’attacco tornerà con tutta probabilità Kean. La migliore notizia per un attacco che, anche ieri, ha dimostrato volontà ma poca precisione".