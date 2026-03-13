Ndour illumina il Franchi, CorSport: "Vanoli lo preferisce a Brescianini"
Come scrive stamani il Corriere dello Sport, anche in una serata fredda e con poco pubblico allo stadio Franchi, durante la partita di Conference League, Cher Ndour con un difficile tiro di controbalzo, segna una delle reti più belle della competizione. Il centrocampista permette alla Fiorentina di riacciuffare un ottavo di finale di andata che sembrava sfuggire. Ndour negli ultimi tempi sta migliorando e Vanoli lo sta preferendo a Brescianini per la sua affidabilità e precisione con il pallone.
Il gol contro il Rakow conferma il suo buon momento: è già il quarto stagionale tra coppa e campionato, diventando uno dei centrocampisti più efficaci della squadra. In una stagione difficile per la Fiorentina, il suo rendimento rappresenta comunque un segnale positivo.
