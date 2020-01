CORR.SPORT-STADIO, Chiesa si fa sentire

Dopo aver lavorato in silenzio per ritornare dall'infortunio, Federico Chiesa torna a farsi sentire. Ne scrive il Corriere dello Sport - Stadio fin dalla prima pagina, sottolineando come l'attaccante viola abbia parlato per "ramazzar via" ogni dubbio: lui vuole dare tutto per la Fiorentina ed è pronto a tornare in battaglia. Il rapporto con la società ormai è fatto di "zucchero filato" e il rinnovo sarà una scelta del giocatore, ascoltata la proposta di Commisso. E se Federico vorrà andarsene in estate, non ci saranno dighe a fermarlo.