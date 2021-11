CORRIERE FIORENTINO, Tuffo? No, uno scivolone

Editoriale a firma Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino distribuito stamattina in edicola con titolo "Un tuffo? No, uno scivolone". L’argomento analizzato è il video pubblicato e poi rimosso dalla Fiorentina su TikTok in cui Chiesa veniva paragonato alla tuffatrice Tania Cagnotto. “Lo scivolone, poi la marcia indietro”, esordisce l’autore che sottolinea come le scuse non siano state neanche ufficiali ma via comunicazione informale ai media, della serie: “Io lo dico, ma scrivetelo voi”.

Più che altro la questione, si legge, riaccende i riflettori sullo stile comunicativo viola: unpolitically correct, aggressivo e troppo spesso incoerente. Ripensando alla levata di scudi pro-Chiesa ed anti-Gasperini di qualche tempo fa, si capisce - scrive chi ha redatto l’articolo - che il club predichi bene ma razzoli male. L’auspicio, conclude il quotidiano, è che le scuse d’ora in poi siano esplicite e ufficiali, poiché sincere.