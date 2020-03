CORR.FIO, Fiorentina a porte chiuse. Tutti a casa

Il Centro Sportivo della Fiorentina ieri ha chiuso le porte non si sa per quanto tempo. Ne scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come dopo lo stop alla Serie A imposto dal Premier Conte, i dirigenti hanno parlato con tutte le componenti del mondo del calcio prima di arrivare alla conclusione che serrare tutto fosse la decisione migliore. I giocatori hanno ricevuto la comunicazione mentre si trovavano al centro sportivo, subito dopo se sono andati via. Ma non sarà vacanza: lo staff di Beppe Iachini sta già studiando i compiti da assegnare che saranno svolti nelle singole abitazioni. Da oggi anche gli altri dipendenti del club staranno a casa, per chi è possibile gli impegni di lavoro saranno portati avanti in via telematica: sarà il cosiddetto smart working, lavoro agile.

