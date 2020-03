CHIUSO PER COVID-19: LE DECISIONI DELLA FIORENTINA

Proseguono i diversi provvedimenti volti a contrastare per quanto possibile il rapido diffondersi del famigerato Coronavirus (COVID-19). In uno scenario che dà l'impressione di poter mutare ogni momento, ieri ha preso posizione in modo piuttosto deciso la Presidenza del Consiglio, dichiarando sospese le attività sportive ed i campionati di calcio. Annuncio che verrà confermato anche nel comunicato ufficiale che uscirà dopo il Consiglio Federale di oggi pomeriggio.

Intanto i viola si cautelano. Circa un'ora fa, la Fiorentina ha infatti annunciato che il centro sportivo "Davide Astori" rimarrà chiuso a partire da domani fino a data da destinarsi, esentando pertanto i giocatori dai vari allenamenti previsti. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra si è radunata oggi ai Campini come da programma e le è stata comunicata la decisione, presa dopo avere consultato tutte le componenti calcistiche in mattinata.

Seguiranno nuovi aggiornamenti, in quanto ad ora non è stata data alcuna indicazione specifica ai giocatori viola in merito alla loro permanenza all'interno delle mura domestiche. Non è però da escludere che, considerata l'assenza degli allenamenti, verranno loro indicate determinate direttive da seguire anche soltanto da un punto di vista alimentare. Tali precauzioni, infine, non sono state prese solo dalla Fiorentina: si registra già l'annullamento di tutte le sedute anche da parte di Lazio (fino a domenica), Cagliari (fino a sabato), Milan (per una settimana) ed Hellas Verona (al momento solo per oggi).