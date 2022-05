CORR.SPORT-STADIO, Il favorito in porta ora è Gollini

Il Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani fa il punto sulle trattative in atto per la porta della Fiorentina. Vicario e Gollini sono in cima alla lista di gradimento, con il secondo che sta diventando il candidato numero 1 anche grazie ad uno scambio che potrebbe andare in scena con l'Atalanta: Kouamé in nerazzurro, Gollini in viola. A queste condizioni è il favorito.

