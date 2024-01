CORR.FIORENTINO, Performance da barzelletta di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il commento in prima pagina sul Corriere Fiorentino del suo direttore Roberto De Ponti è dedicato alla questione restyling del Franchi. "«Ieri ho suonato per due ore al Conservato-rio». «Bravo, e com’è andata?». «Mah, non mi ha aperto nessuno».

Più o meno quello che è accaduto sabato al povero Joe Barone, che sotto la pioggia ha millantato un possibile trasferimento della Fiorentina a Modena dopo aver intavolato una seria trattativa con un paio di magazzinieri che stavano ripiegando le divise della squadra locale. La performance da barzelletta del direttore generale viola ha almeno un merito, quello di scoperchiare una situazione che troppe bugie e altrettanti silenzi rischiano di incancrenire, facendo il gioco di chi lo stadio Franchi proprio non lo vuole, per motivi elettorali piuttosto che per mera convenienza personale". Poi il commento si conclude con la richiesta che sia fatta chiarezza sulla posizione della Fiorentina sullo stadio Franchi, visto che prima ha accettato il trasferimento e poi ha avuto questo atteggiamento ondivago.