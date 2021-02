CORR.FIO, Su Commisso: "Un'occasione persa"

Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, risponde a Rocco Commisso in un editoriale dal titolo: "Un'altra occasione persa". Dopo aver affrontato la questione del secondo nome (Benito, ndr) del patron viola, e aver sottolineato di non averlo mai paragonato a Trump ma aver solo detto che rischia di fare come l'ex presidente USA, De Ponti scrive: "Lasciamo da parte i cartellini gialli e rossi che lei ha evocato più volte, mister Commisso, perché esporre alla gogna mediatica giornalisti e critici, non accettare il confronto, aizzare la reazione della piazza ricorda immagini passate, non crede? Vede, presidente, ho la sensazione di aver sprecato un editoriale per scriverle cose che avremmo potuto dirci direttamente, e tranquillamente, senza usare i canali social o le pagine di un giornale. Da soli, come si fa tra uomini di mondo. Siamo sempre in tempo per farlo. Qui invece avrei potuto chiederle che cosa vuole fare del vecchio stadio, che cosa ha in mente per il nuovo, se ha un progetto concreto. Capire perché ha preso in giro il ministro che avrebbe dovuto decidere quali lavori permetterle di fare al Franchi: non una mossa brillante, ne converrà. O magari farle spiegare come mai la squadra con il settimo monte ingaggi della serie A si trova nella parte destra della classifica. Chiederle se Vlahovic rinnoverà o no. Cose più interessanti che disquisire di fascismo o di trumpismo. Un’occasione persa. Ma un suggerimento, anche se non richiesto, mi permetto di darglielo, mister Commisso: consiglieri più pacati forse a volte aiuterebbero".