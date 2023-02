CORR.FIO, Passo dolomitico, altro che Appennino

Più che l’Appennino, un passo dolomitico. Così il Corriere Fiorentino descrive la partita di oggi tra Fiorentina e Bologna, l'occasione per i viola per riaccendere la luce anche in campionato dopo la gioia di coppa. L’obiettivo è chiaro: vivere giornata per giornata, lasciando da parte calcoli e tabelle, cercando di fare più punti possibile, rimettersi lì, alle spalle delle grandi ed arrivare alla volata finale della stagione con le tre porte per l’Europa ancora aperte.

Quello di stasera si può considerare uno scontro diretto ed il pareggio, di fatto, non servirebbe a nessuno. Un successo invece (per i viola, così come per i rossoblu) varrebbe doppio.