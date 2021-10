CORR.FIO, Non solo DV9: le scadenze spinose

Il Corriere Fiorentino stamani in edicola sottolinea come a guardare il dito a volte si rischi di non vedere la luna. Così, tutti concentrati sul caso Vlahovic si rischia di non accorgersi che ci sono anche altri giocatori con il contratto in scadenza 2023 pronti alla battaglia per il rinnovo. Dragowski, Terracciano, Pulgar, Milenkovic e Nastasic dovranno tutti decidere se andare l'ultimo anno in scadenza, andarsene in estate o prolungare il proprio accordo con la Fiorentina.