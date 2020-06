COR.FIO., Stadio a Campi con la Legge di... Nardella

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, Rocco Comisso è già al lavoro sul nuovo stadio a Campi. Nemmeno una settimana dopo la conferenza stampa di sabato scorso (nella quale aveva confermato di aver opzionato circa 36 ettari a Campi) ha mosso le sue pedine. Il suo braccio operativo, Joe Barone ieri ha tenuto un faccia a faccia col sindaco di Campi Emiliano Fossi, per dimostrare quanto la Fiorentina stia facendo sul serio. L’incontro è servito per iniziare a porre le basi per dare il via al progetto. Adesso non è da escludere che il prossimo incontro la Fiorentina lo possa avere proprio con Toscana Aeroporti. E poi: viabilità, strutture, iter burocratico. Basterà una manifestazione di interesse da parte della società viola per partire. Basta la prelazione per far partire la procedura urbanistica. Il 16 giugno Campi approverà il nuovo Piano Strutturale, poi si potrebbe partire con la variante. Per far presto, si è parlato di un accordo di copianificazione con Regione, Città Metropolitana e Comuni limitrofi. Ma a Campi si pensa anche di usare la «legge Nardella», la normativa per semplificare la realizzazione di nuovi stadi voluta dall’attuale sindaco di Firenze mentre era deputato Pd.