Coreografia Fiorentina-Juventus, dalla multa a dodici tifosi ai poster per raccogliere fondi

A quasi una settimana di distanza Fiorentina-Juventus fa ancora parlare di sè. Non tanto per quanto successo in campo, 3-0 netto in favore dei viola, ma, come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), per la coreografia "Juve M...." realizzata dalla Curva Ferrovia. Dopo la multa da 50mila euro alla società viola e la diffida allo specifico settore dello stadio inflitta dal giudice sportivo a inizio settimana, nelle scorse ore sono stati multati anche dodici singoli tifosi gigliati. Undici per "per non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso, essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia", mentre un dodicesimo per aver realizzato una coreografia diversa da quella annunciata al Gos, Gruppo operativo per la sicurezza.

Pronta la risposta di solidarietà di tutte le associazioni del tifo fiorentino. Presso l'Accvc, l'Atf e Solo Viola infatti sarà possibile acquistare, al costo di 10 Euro, il poster con la tanto discussa coreografia per sostenere le spese inflitte al tifo organizzato. Per quanto riguarda la società invece, questa ha fatto preannuncio di ricorso. Una volta scoperta nello specifico la motivazione della multa e della diffida deciderà se passare al ricorso vero e proprio.