COR. FIORENTINO, Chi fa l'ultimo ballo con Beppe?

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, prova a fare una lista di coloro che con più probabilità sono giunti al capolinea della loro esperienza in maglia viola. In copertina - si legge - ci va Federico Chiesa, del cui rinnovo nonostante i buoni rapporti con la società non si parla più. Dovesse rimanere a Firenze lo farebbe per un'altra stagione in vista dell'Europeo. Poi c'è Milan Badelj, che al termine del prestito farà ritorno alla Lazio. Riguardo a Nikola Milenkovic persistono i dubbi, poiché la Fiorentina gli ha proposto il rinnovo ma la firma non è mai arrivata. Saluterà anche uno tra Patrick Cutrone e Nikola Vlahovic, più probabile il secondo per fare esperienza altrove. Stesso discorso per Riccardo Sottil. Sembra inevitabile, infine, l'addio di Aleksa Terzic.