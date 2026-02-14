Contro il Como serve una Fiorentina d'assalto, La Nazione: "Viola con coraggio"
"Viola d'assalto, a Como senza timori", questo il titolo della Nazione verso Como-Fiorentina, con il quotidiano che sottolinea come ai viola serva oggi al Sinigaglia una prova di coraggio per portare via punti salvezza: "Più del Como, la Fiorentina deve temere sé stessa e quei passaggi a vuoto, che nel tennis sono catalogati sotto la voce 'braccino', mentre nel calcio 'paura' di vincere. Sentimento probabilmente umano, ma che nella difficilissima lotta per evitare l'onta della retrocessione non può essere un attore principale.
Oggi (ore 15) a Como i viola dovranno anche essere sfrontati, aggredire la squadra di Fabregas che gioca un bel calcio, funzionali alle idee dello spagnolo, ma che può andare in difficoltà se attaccata sul suo gioco, attaccando cioè gli esterni alti, provando a replicare la prestazione contro il Bologna, al 'Dall'Ara': entrare con decisione nel terzo offensivo, tenendo bassi gli avversari sulle corsie e soffocare il gioco tra le linee, nel quale i lariani sono dei 'maestri. Facile sulla carta, più difficile sul campo".
