A Como in cerca di punti salvezza, il CorSport "I viola devono cambiare passo"

"Nel segno del 14", titola così questa mattina il Corriere dello Sport sulla Fiorentina, sottolineando come oggi, sabato 14 febbraio, nella sfida contro il Como in programma per le 15: "A 14 giornate dalla fine, con 14 punti conquistati nelle 14 partite disputate con Paolo Vanoli in panchina, i viola abbiano bisogno di un risultato positivo e una vittoria sarebbe l’ideale per dare forza al progetto al momento piuttosto risibile di salvezza. La proiezione darebbe 32 totali e l’ultimo esempio non tragga in inganno, anzi è fondamentale che la squadra viola se lo tolga dalla testa semmai ci fosse entrato: sarebbe retrocessione in Serie B. Ecco perché deve cambiare passo, ecco perché un punto a gara oltrepassati i due terzi di campionato, guarda caso proprio con la trasferta in riva a quel ramo del Lago, non basta più: e l’occasione, paradosso o no, è oggi.

Anche se il Como in questa stagione ha già battuto due volte la Fiorentina, sempre a Firenze".