Como con gioco e fiducia, Fiorentina fragile e impaurita. Il CorFio: "È sfida agli antipodi"

"Agli antipodi", questo il titolo scelto dal Corriere Fiorentino per sottolineare le differenze abissali che ci sono ad oggi tra Como e Fiorentina. "Mancano 14 giornate e almeno 17 punti per arrivare al traguardo. Ogni partita, sembra una banalità ma è così, assomiglia a una finale. Quella di Como è una delle più difficili . Il Como ha gioco, identità, entusiasmo.

La Viola è agli antipodi: impaurita, involuta, fragile. Però, finora, il meglio lo ha dato quando la strada è in salita: pensiamo a Milan e Lazio, alla vittoria di Bologna, persino al secondo tempo di Napoli. I numeri e le statistiche non permettono di illudersi. Ma il calcio è bello perché a volte, non sempre, va oltre la logica e sovverte i pronostici".