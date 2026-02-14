Como con gioco e fiducia, Fiorentina fragile e impaurita. Il CorFio: "È sfida agli antipodi"
FirenzeViola.it
"Agli antipodi", questo il titolo scelto dal Corriere Fiorentino per sottolineare le differenze abissali che ci sono ad oggi tra Como e Fiorentina. "Mancano 14 giornate e almeno 17 punti per arrivare al traguardo. Ogni partita, sembra una banalità ma è così, assomiglia a una finale. Quella di Como è una delle più difficili . Il Como ha gioco, identità, entusiasmo.
La Viola è agli antipodi: impaurita, involuta, fragile. Però, finora, il meglio lo ha dato quando la strada è in salita: pensiamo a Milan e Lazio, alla vittoria di Bologna, persino al secondo tempo di Napoli. I numeri e le statistiche non permettono di illudersi. Ma il calcio è bello perché a volte, non sempre, va oltre la logica e sovverte i pronostici".
Pubblicità
Rassegna stampa
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Como-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini
2 Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Copertina
FirenzeViolaComo-Fiorentina, le probabili formazioni: torna Gosens, Parisi alto a destra, in mezzo ballottaggio Ndour-Brescianini
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com