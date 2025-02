Conference, Vikingur batte Panathinaikos. Se trovasse i viola, Gudmundsson osservato speciale

La Gazzetta dello Sport prende in consegna il tabellone della Conference League e lo osserva anche in chiave Fiorentina, la rappresentante italiana nella competizione. Ieri si sono svolte le gare di andata dei playoff, con la squadra di Palladino che conoscerà la sua avversaria da due possibili esiti: quello tra il Vikingur e il Panathinaikos e quello tra il Borac Banja Luka e l'Olimpia Lubiana. La Rosea scrive che con la vittoria a sorpresa del Vikingur sui greci, se non venisse ribaltato l'esito della qualificazione e i viola incrociassero proprio loro, Raffaele Palladino avrebbe un osservatore d’eccezione: Albert Gudmundsson. Perché ieri sera gli islandesi del Vikingur le hanno suonate agli strafavoriti greci del Panathinaikos. Squadra che non ha ancora cominciato il suo campionato, il Vikingur, in quello passato si è piazzato al secondo posto. Si ripartirà ad aprile.

Nell’altra partita alla quale la Viola era fortemente interessata, quella tra i bosniaci del Borac Banja Luka e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana il successo della squadra di casa di Zizovic è arrivato in pieno recupero grazie al gol di Sandi Ogrinec. Ma l’Olimpia ha resistito in dieciuominidal 51’per il rosso a Florucz e ha visto il portiere Vidovsek grande protagonista: ha parato un rigore.

La Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario negli ottavi il 21 quando si svolgerà il sorteggio.