Conference League, stasera i match di ritorno dei play-off. Domani il sorteggio degli ottavi

Questa sera tornerà in campo la Conference League con i match di ritorno del turno preliminare alla fase ad eliminazione diretta. Un turno a cui i viola non partecipano ma a cui sono interessati. Il prossimo avversario in campo europeo dei gigliati infatti uscirà da una delle due sfide tra Olimpia Lubiana-BoracBanja Luka e Panathinaikos-Vikingur. Alle 18:45 si parte con il match tra i biancoverdi di Slovenia e il BoracBanja Luka, con l'Olimpia Lubiana che dovrà ribaltare l'1-0 dell'andata, firmato da Ogrinec, dei bosniaci.

Alle 21:00 invece ad Atene scenderanno in campo Panathinaikos-Vikingur. Dopo il 2-1 contro pronostico degli islandesi la formazione allenata da Rui Vitoria dovrà per forza vincere per assicurarsi quantomeno i tempi supplementari. Domani pomeriggio poi ci sarà il sorteggio da cui uscirà l'avversaria dei viola negli ottavi di finale, che si giocheranno il 6 e il 13 marzo con gara di ritorno al Franchi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.