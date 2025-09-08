Comuzzo e le ricche offerte, Gosens: "Non è stato facile, col mercato chiuso tornerà lui"

Robin Gosens si è aperto a 360° nell'intervista rilasciata stamani al Corriere Fiorentino. Il laterale sinistro della Fiorentina, dopo aver parlato del rapporto con Palladino e Pioli ed essersi soffermato sull'interesse dell'Atalanta nell'ultimo mercato estivo, ha parlato anche di alcuni singoli di questa attuale squadra. Da leader dello spogliatoio, racconta delle chiacchierate fatte spesso a ragazzi più giovani come Comuzzo e Fagioli: "Con “Comu” ho parlato tantissimo. Io cercavo lui e lui cercava me. Appena accendevo il telefono leggevo notizie su di lui e sulle offerte milionarie che riceveva: non è stato facile affrontare tutto questo, non lo sarebbe stato neppure per me che ormai ho esperienza. Pietro è un ragazzo serio e aperto, ma non scordiamoci che ha vent’anni. Ora che è chiuso il mercato vedrete che piano piano tornerà quel giocatore forte e sicuro che è sempre stato. Fagioli è molto più introverso, ha il carattere chiuso ma visto tutto quello che si è detto e scritto su di lui mi è sembrato normale stargli vicino. La cosa più importante che gli ho detto è semplicissima: quando vuoi ci sono. Ora comunque lo vedo molto più tranquillo e concentrato, le doti non si discutono e sono convinto che ci darà tantissimo quest’anno".

Questo invece un passaggio su Moise Kean e la stagione strepitosa dell'anno scorso: "Secondo me questa è la chiave di tutto, la cosa più difficile nel nostro lavoro di calciatori. Un conto è fare un anno da protagonista, un altro è dimostrarsi vincenti sempre. È la differenza che passa tra un bravo giocatore e un campione. Vale per tutti, non solo per Moise: lui ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, l’importante è imparare a saper gestire la pressione e soprattutto trovare le motivazioni giuste giorno dopo giorno. Se non alzi l’asticella nella tua testa, non cresci più. Almeno, io per me stesso faccio così".