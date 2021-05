COMMISSO, Tra allenatore, Vlahovic e team mercato

L'edizione fiorentina di Repubblica, archiviata la questione salvezza, si proietta già al futuro della Fiorentina. Adesso non è ancora tempo di annunci, ma la dirigenza e Commisso stanno lavorando sotto traccia su più fronti: in primis quello dell'allenatore, in cui Gattuso sembra il favorito. Ma da solo un tecnico non può rivoluzionare le cose ed ecco perché sarà fondamentale il capitolo rinnovo di Vlahovic. Non solo: si pensa ad un'organizzazione più strutturata e in tal senso sta prendendo piede l'ingresso in società di Goretti, ex Perugia, come ds. Un nome che vi abbiamo anticipato ormai più di un mese fa su queste pagine (LEGGI QUI).