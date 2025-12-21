La Fiorentina cambia, il Corriere dello Sport: "Paratici vicino: si libera dal Tottenham"

"La Viola cambia: Paratici vicino" è il titolo che si legge nella prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il fatto che Paratici sia attualmente ds del Tottenham non sembra un problema, nel senso che si libererebbe dalla società londinese con cui tra l’altro è in ottimi rapporti e tutto lascia pensare che possa farlo in tempi stretti per rispondere sì alla chiamata della Fiorentina. Alla chiamata di Rocco Commisso, l’ex Juventus ha parlato con l’imprenditore italo-americano aprendo di fatto alla collaborazione in viola e ha parlato con il direttore generale Ferrari, emanazione e punto di riferimento a Firenze dello stesso Commisso.

Molto più di colloqui per conoscersi telefonicamente e chiacchierate non di maniera: con l’esigenza non più rinviabile di inserire una figura di provata esperienza ad alti livelli nell’organigramma della Fiorentina per operare una sorta di rivoluzione, le due parti sono andate subito al nocciolo della questione trovando immediata sintonia su quasi tutti gli argomenti trattati, al punto da far pensare a un accordo non lontano.