COMMISSO, Non finanzierà uno stadio "temporaneo"

All'interno dell'articolo legato al faccia a faccia andato in scena ieri a New York tra Rocco Commisso e Dario Nardella, l'edizione odierna de La Nazione dà conto di un piccolo ma significativo retroscena. A margine del restyling del Franchi – e soprattutto del trasloco della Fiorentina nei campionati 2024/25 e 2025/26 – c’è già una certezza: chi è vicino a Commisso assicura che il presidente non finanzierebbe mai una struttura «temporanea» come quella costruita a suo tempo a Cagliari e progettata ora dal Bologna. Questione di opportunità, ma anche di una «rivincita personale» dopo il rimbalzo per la ristrutturazione del Franchi e la decisione di rinunciare alla costruzione di un nuovo stadio dopo aver sondato la possibilità di farlo nascere a Cambi Bisenzio