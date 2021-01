COMMISSO, Agenda piena: mercato, CS e stadio

Dopo essere tornato a Firenze ieri mattina e aver assistito alla sconfitta della sua Fiorentina in Coppa Italia, Rocco Commisso si prepara ad affrontare la lunga trafila di impegni. Intanto, con Prandelli sembra essersi stabilito un buon feeling. Gli argomenti principali di cui il presidente discuterà nelle prossime ore, secondo Repubblica (ed. Firenze) sono tre: stadio, centro sportivo e mercato. Per quanto riguarda il Viola Park, Commisso potrebbe incontrare il sindaco Casini nei prossimi giorni, già da domani. Intanto, si è ancora in attesa della risposta del Mibact sul Franchi. Questa dovrebbe arrivare entro metà febbraio. Infine il nodo mercato: Pradè e Barone sono alla ricerca di rinforzi e hanno aggiornato il presidente sulla situazione. Sarà toccata anche la questione rinnovi, Vlahovic in primis.