Franchi pieno per Fiorentina-Parma. Ma il post gara dipenderà dal risultato

vedi letture

Concentrandosi sulla cornice di pubblico che si sarà oggi al Franchi, La Nazione parla di uno stadio pieno per Fiorentina-Parma. La prevendita lanciata dal club viola è partita in sordina all’inizio della settimana, complici anche le batoste contro Jagiellonia e Udinese. Poi si è compresa l’importanza della partita in chiave salvezza e allora il popolo viola ha risposto come sempre alla grande. Sugli spalti del Franchi oggi saranno circa 21.000 i presenti, pronti a fare la propria parte per spingere i ragazzi di Vanoli verso il successo.

Il quotidiano locale scrive che il tifo organizzato risponderà presente, sosterrà la Fiorentina per tutti i novanta minuti per arrivare alla vittoria, ma il post gara sarà inevitabilmente marchiato dal risultato finale della gara. La Fiesole lo ha già fatto capire ai calciatori: sostegno incondizionato prima e durante il match, il clima del dopo partita sarà invece molto condizionato dal risultato.