COM-FIO, È anche la sfida tra Commisso e gli Hartono

Rocco Commisso spera di ricevere un regalo speciale per il suo 75° compleanno: una vittoria della Fiorentina contro il Como. Ma il match al “Sinigaglia” sarà anche uno scontro simbolico tra i due proprietari più ricchi della Serie A. I fratelli Hartono, magnati indonesiani con un patrimonio combinato di 52 miliardi di dollari, sono i proprietari del Como, mentre Commisso, con un patrimonio di 8 miliardi, guida la Fiorentina. Gli Hartono, produttori di sigarette kretek e investitori nella più grande banca indonesiana, hanno acquistato il Como nel 2019 per soli 200 mila euro, quando il club si trovava in Serie D.

Nello stesso anno, Commisso aveva rilevato la Fiorentina per 170 milioni di euro. Quella di domani non sarà solo una sfida sportiva, ma anche un confronto tra due storie di successo e ambizioni che hanno segnato il calcio italiano. A riportarlo è La Nazione.